Servizi in rete, la pioggia non ferma l'iniziativa della Cisl in piazza a Latina

La pioggia di questa mattina non ha bloccato l'iniziativa della Cisl di Latina, in piazza nel capoluogo - con il segretario Roberto Cecere in testa - per illustrare i servizi forniti a lavoratori e cittadini. L'evento arriva al termine di un percorso formativo e conoscitivo che ha riguardato operatori, agenti sociali e volontari, coinvolgendo le diverse categorie del sindacato e le rappresentanze unitarie (Rsu)



Sono stati illustrati i servizi fiscali e relativi al contenzioso tributario offerti dal Caf Cisl, quelli del patronato Inas, dell'associazione consumatori Adiconsum e dell'Anolf per quanto concerne l'accoglienza oltre ai settori che si occupano di volontariato, inquilini, iniziative per il lavoro. Ultimo aggiornamento: 14:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA