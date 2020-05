Turismo, Piccolo nominato delegato di Confcommercio a Sermoneta

Il ristoratore Vincenzo Piccolo è stato nominato da Confcommercio delegato per lo sviluppo associativo ed i rapporti istituzionali con il Comune di Sermoneta. Lo ha reso noto il presidente Giovanni Acampora, con una lettera al sindaco Giuseppina Giovannoli.

«Una delega importante, in un Comune a forte vocazione turistica come quello di Sermoneta” – ha dichiarato Acampora – auguro all’amico Vincenzo un proficuo lavoro, in un momento storico come quello che stiamo attraversando, rafforzando la tutela ed il supporto a tutto il settore delle imprese della splendida Sermoneta».

Piccolo si dice «onorato della delega ricevuta, sono consapevole della grande sfida a cui tutti siamo chiamati per “uscire” dalla crisi economica, sarò al fianco di tutte le imprese del settore per il bene comune delle nostre attività e del nostro territorio».

