Sermoneta, tre giorni di rievocazione storica per rivivere la vittoria nella battaglia di Lepanto

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 09:43

Sermoneta torna indietro di cinque secoli e, dall’8 al 10 ottobre farà rivivere al pubblico l’atmosfera del 1571, quando le truppe sermonetane guidate da Onorato IV Caetani rientrarono vittoriose in paese dopo la vittoria nella battaglia di Lepanto, a largo della Turchia contro la flotta turca.

Per le tre giornate, i ristoranti aderenti di Sermoneta presenteranno menu a tema rinascimentale ispirati alla battaglia di Lepanto.

APPROFONDIMENTI LATINA Sermoneta confermata "Bandiera arancione" del Touring...

Il programma

Venerdì 8 ottobre spazio all’approfondimento storico con il convegno “Lanuvio, Gaeta e Sermoneta: le città della battaglia di Lepanto” con un focus su Marcantonio Colonna, alle 18 alla chiesa di San Michele Arcangelo. Parteciperanno Luigi Galieti, sindaco di Lanuvio, l’archeologo Luca Attenni e il giornalista e guida turistica Luca Sorabella.

Sabato 9 ottobre alle 16 sarà presentato il libro “Un bel dì d’april – Sermoneta nei miei ricordi (1940-1950)” di Maria Rosaria Marchioni (Atlantide Editore). Dalle 15 alla Loggia dei Mercanti mostra fotografica sulla rievocazione storica a cura del Club della Fotografia.

Ci sarà poi il momento religioso della manifestazione: alle 18, dopo la messa nella cattedrale di Santa Maria Assunta, ci sarà la processione per le vie del paese con l’effigie della Madonna della Vittoria, con lo spettacolo pirotecnico e l’accompagnamento della banda musicale Fabrizio Caroso di Sermoneta diretta dal maestro Michele Secci.

Domenica 10 ottobre ci sarà la rievocazione in costume d’epoca: per tutta la giornata ci saranno mostre fotografiche a cura del Club della Fotografia e dell’associazione Festeggiamenti centro storico, alla scalinata Marchioni e alla Loggia dei Mercanti; mercatini rinascimentali artigianali in piazza San Lorenzo, rappresentazioni di vita rinascimentale con gli abiti della Rievocazione storica lungo corso Garibaldi, Palazzo Caetani, scalinata Biagio Marchioni, via Aldo Manuzio, via dell’Annunziata. Nel pomeriggio è previsto il corteo storico fino a piazza Santa Maria Assunta con la rievocazione dell’incontro tra il duca Onorato IV Caetani, la duchessa Agnesina Colonna e la corte. La “Rievocazione storica della Battaglia di Lepanto” sarà condita da spettacoli itineranti per le vie del paese.

Previsto un servizio di navetta per accompagnare i turisti al centro storico con partenza dall’area mercato.