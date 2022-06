Sermoneta si tinge di rosa, tre giorni di eventi dedicati alla creatività femminile

Torna per la 12esima edizione "Sermoneta si tinge di rosa", manifestazione dedicata alla creatività e all'intraprendenza femminile sotto ogni punto di vista: artistico, scientifico, culturale. Una tre giorni tra mostre, eventi e tavole rotonde che si svolgeranno nel centro storico di Sermoneta.

Il tema di quest'anno è "Giovani, moda e sostenibilità ambientale" e si svolge in collaborazione con gli Istituti di Istruzione Superiore Vittorio Veneto Salvemini di Latina indirizzo tecnico sistema moda; Apicio Colonna Gatti di Anzio indirizzo moda; liceo artistico Michelangelo Buonarroti di Latina indirizzo design e indirizzo scenografia; Dams Università Roma Tre e numerose artiste che prenderanno parte alle iniziative.

In programma mostre a partire dal 3 giugno a Palazzo Caetani (Associazione Ketar, Angela Ceramista, Natasha, Eva Shunk, Maria Tufano, Lisa Tibaldi "Terra Mia"), atrio comunale (Angela Cacciotti), Piazza San Lorenzo (scuole superiori, società La.B, Simonetta Massironi) e scalinata B. Marchioni (mostra sulle donne della Rievocazione storica della battaglia di Lepanto a cura dell'associazione Festeggiamenti Centro Storico).

Sabato 4 giugno inaugurazione della XII edizione e, alle 11 in piazza San Lorenzo, confronto tra studenti, docenti e ospiti delle due giornate per la presentazione dei lavori: gli studenti racconteranno la loro esperienza e parleranno delle loro aspettative e sogni futuri.

Alle ore 17.00 alla chiesa di San Michele Arcangelo "Processo ideale a Lucrezia Borgia" a cura di Fidapa Latina-Sermoneta: attraverso avvocati, storici e magistrati del Tribunale di Latina sarà fatto un vero e proprio processo a Lucrezia Borgia, figlia di papa Alessandro VI, con una pubblica accusa e una difesa d'ufficio rappresentata dalla presidente Fidapa, l'avvocato Maria Antonietta Cestra. Alle 18.45 al belvedere performance a cura dell’associazione Art’ Maison.

Domenica 5 giugno alle 16 alla Loggia dei Mercanti “Educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile”, tavola rotonda con i dirigenti scolastici degli istituti coinvolti, i rappresentanti dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.

Alle ore 18,30 al belvedere saranno presentati i lavori degli studenti degli Iss Vittorio Veneto Salvemini, Buonarroti e Apicio Colonna Gatti.

La manifestazione è organizzata dall'Amministrazione comunale di Sermoneta, con la collaborazione di Art'è e il patrocinio di Confcommercio. Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito.