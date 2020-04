Sermoneta: lontano dalla moglie, si toglie la vita a 70 anni

Si è tolto la vita nella sua abitazione, a Sermoneta, in via Pompa a Vento. Aveva 70 anni ed era solo. Lontano dalla moglie, gravemente malata e da tempo ricoverata in ospedale.

Chiuso in casa, lontano dalla comunità, dalle sue abitudini quotidiane, da troppo tempo lontano dai sui affetti ha deciso di togliersi la vita. La tragedia lascia un profondo dolore nel paese lepino dove l’uomo, mite e riservato, era conosciuto e stimato da tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA