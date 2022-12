A Sermoneta una speciale visita guidata con concerto natalizio

Proseguono gli appuntamenti del cartellone del “Natale a Sermoneta” predisposto dall’Amministrazione comunale con la collaborazione dell’associazione Meraviglia e il contributo della camera di Commercio Latina-Frosinone.

Per mercoledì 28 dicembre alle 17 è prevista una visita guidata nel borgo di Sermoneta accompagnati dai musicisti della “Midnight Christmas Kids”, che alle 19 si esibiranno in un concerto sotto la Loggia dei Mercanti. I musicisti eseguiranno le “Canzoni del solstizio d’inverno, arie e ballate della tradizione natalizia “, un viaggio nelle tradizioni popolari del Natale nei repertori folk di Italia, Inghilterra, Francia, Spagna e America, alla scoperta di laude, pastorali, villancico, noel, carols, gospel, blues.

La partecipazione all’evento è gratuita. Per prenotare la visita guidata è necessario chiamare il numero 3248821981.

L’appuntamento era stato inizialmente programmato per il 9 dicembre, poi rinviato a causa del maltempo. “Una ulteriore occasione per conoscere Sermoneta sotto una chiave diversa, arricchita dall’atmosfera natalizia che rende la visita suggestiva ed emozionante”, spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli, invitando tutti a partecipare.

Sono aperte inoltre le mostre a Palazzo Caetani sull'artigianato presepiale a Sermoneta, a cura del maestro Alessandro De Santis, la mostra "Senso sacro" a cura del Centro d'Arte e Cultura di Sermoneta alla chiesa di San Michele Arcangelo, la collettiva di artisti locali presso l'Università Agraria di piazza San Lorenzo, i "personaggi in movimento" nel museo C'era una volta di via delle Sevole. Tutto il programma di eventi è sul sito www.comunedisermoneta.it.