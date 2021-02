Via libera dalla Regione: lavori di manutenzione per gli argini del fiume Ninfa-Sisto

Partiranno nelle prossime settimane i lavori di manutenzione dell’argine del fiume Ninfa/Sisto da parte della Regione Lazio, un intervento atteso da anni dalla popolazione della pianura di Sermoneta, in particolare di Bivio di Doganella e Pontenuovo, e fortemente voluto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli, che recependo le istanze della popolazione ha sollecitato in maniera insistente la Regione fin dal suo insediamento per un intervento di manutenzione.

Il fiume attraversa due centri abitati, due parchi pubblici in località Pontenuovo molto frequentati dai bambini e dalle famiglie e più in generale risulta fondamentale per la tenuta idrogeologica del territorio. Nelle scorse settimane, l’amministrazione comunale e i tecnici della Regione hanno effettuato un sopralluogo, durante il quale è stata mostrata l’effettiva necessità di manutenzione delle sponde del fiume. «Le sponde risultano, soprattutto nel tratto che va dalla località Bivio di Doganella all’abitato di Pontenuovo, invase da una folta vegetazione che si sta espandendo anche verso le aree limitrofe e che è covo di ratti e altri animali», si legge nelle numerose note inviate in Regione.«Inoltre, in diversi punti del tracciato sono presenti alberi e arbusti che ostacolano il regolare flusso del corso d’acqua, mettendo a repentaglio la tenuta idrogeologica della zona in caso di piogge intense».

L’impegno dell’amministrazione Giovannoli è di coinvolgere anche il tratto del fiume Ninfa che attraversa la località Fontana Murata, altra zona urbanizzata dove la popolazione chiede da anni un intervento a tutela della sicurezza e del decoro.

In queste ore la Regione Lazio ha comunicato all’amministrazione di aver appaltato i lavori, per un importo di 393 mila euro di fondi ministeriali. «Si tratta di un intervento fondamentale e non più rinviabile - spiega il delegato ai lavori pubblici Nicola Minniti - sono anni che la Regione non interveniva sulla manutenzione di quel corso d’acqua e durante la campagna elettorale avevamo assunto con la popolazione un impegno ben preciso. Siamo soddisfatti dell’esito e ringraziamo per questo gli uffici regionali con la dirigente Wanda D’Ercole, ora non resta che attendere l’avvio dei lavori, che ci restituiranno un territorio più sicuro sotto ogni punto di vista».

