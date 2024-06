Mercoledì 12 Giugno 2024, 07:30

La vittoria è apparsa nettissima fin dai primi risultati dello spoglio iniziato nel pomeriggio di lunedì. Giuseppina Giovannoli ha distanziato subito i suoi tre avversari chiudendo definitivamente la partita con una percentuale del 50%. E’ di nuovo sindaca di Sermoneta, al suo secondo mandato consecutivo e al quarto dopo la carica ricoperta tra il 2004 e il 2014. Con un totale di 2.767 voti raddoppia i consensi ottenuti da Antonio Di Lenola, suo ex presidente del Consiglio, e distanzia Emanuele Agostini e Sonia Pecorilli.

Il giorno dopo c’è un nuovo successo da festeggiare, con la proclamazione ufficiale dell’ufficio elettorale arrivata a conclusione della verifica dei registri dei seggi. Poi, la proclamazione consiglieri eletti, 16 quest’anno perché la città ha superato i 10mila abitanti, 11 dei quali della lista Giovannoli sindaco.

«Sono emozionata per il risultato raggiunto – commenta a caldo, terminate le operazioni di scrutinio – Una vittoria netta che rappresenta il riconoscimento di un lavoro intenso di questi cinque anni e del gioco di squadra insieme a tutti i candidati della lista». Non nasconde però che questi numeri portano una grande responsabilità: «Il popolo sovrano si è espresso su cosa vuole: servizi, decoro, sicurezza – aggiunge – Nessuna diatriba politica, ma stabilità e azione».

E così la sindaca non perde tempo e con una lista rinnovata è pronta a ricominciare. Per sgomberare il campo da eventuali polemiche, rispetto al fatto che due dei candidati sindaco (Di Lenola e Pecorilli) facevano parte della sua maggioranza, precisa subito: «Si chiama democrazia. Ognuno è libero di coltivare le proprie aspirazioni e di fare le scelte che ritiene più opportune, alla fine è il cittadino che decide. E Sermoneta ha scelto in maniera netta premiando il lavoro degli ultimi cinque anni ma anche il grande gioco di squadra che tutti i candidati della lista hanno portato avanti per far conoscere il nostro programma, fatto di concretezza e di azioni nell'interesse esclusivo della comunità e del nostro territorio».

Oggi dunque i consiglieri passano da 12 a 16 e c’è una nuova squadra ad appoggiare la prima cittadina, composta anche da esponenti di FdI. «Le elezioni – spiega Giovannoli – hanno portato profonde novità all'interno del consiglio comunale, rinnovando il 75% dell'assise. In squadra ho un gruppo composto da dodici consiglieri preparati e motivati: due di loro, Nicola Minniti e Pierluigi Torelli, sono consiglieri uscenti, gli altri sono tutti nuovi, con professionalità ed esperienze diverse e ciascuno di loro sarà un valore aggiunto nell'amministrazione del territorio. Voglio ringraziare anche coloro che non sono riusciti a essere eletti, perché anche il loro contributo è stato determinante in questa campagna elettorale. Lista Giovannoli Sindaco è una civica in cui i candidati hanno messo da parte la loro appartenenza politica per sostenere un progetto amministrativo. Ogni candidato ci ha messo del suo, anche grazie al suo partito di riferimento, tra cui Fratelli d’Italia che ringrazio insieme a tutti coloro che hanno condiviso e creduto nelle nostre idee».

Cosa ha convinto gli elettori di Sermoneta? «Sono una persona pragmatica, ho sempre affrontato ogni problema, dal più piccolo al più grande, mettendoci la faccia. Questo è sicuramente un punto di forza – risponde – unito al lavoro che abbiamo fatto per portare nuovi servizi e opere pubbliche alla comunità, spazi per i giovani, aree verdi, investimenti sulle strade e sulla videosorveglianza. Dico spesso una cosa: un amministratore è prima di tutto un cittadino che paga le tasse e pretende servizi all’altezza . Questo è stato il filo conduttore della consiliatura appena terminata e lo sarà di quella che ci apprestiamo a iniziare».

Negli ultimi anni Sermoneta è cresciuta in termini di popolazione residente e questo per la sindaca è un risultato raggiunto anche grazie alla qualità della vita e dei servizi. «Ora l’amministrazione dovrà continuare a mantenere standard alti, puntare alla costante manutenzione dei parchi, delle strade e dei luoghi pubblici e continuare il percorso di digitalizzazione dei servizi. Non ho mai smesso di lavorare perché la cittadinanza ha bisogno di risposte costanti». Le priorità? La nuova giunta a stretto giro, la convocazione del primo consiglio comunale, l’approvazione di progetti, la conclusione dei lavori già avviati che verranno presto consegnati alla comunità.