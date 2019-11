Sermoneta, firmato il contratto collettivo decentrato del Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato siglato il contratto collettivo decentrato al Comune di Sermoneta per il 2018 e il 2019. L’atto è stato sottoscritto all’unanimità tra le sigle sindacali Fp Cgil e Cisl Fp e la delegazione trattante di parte pubblica, composto dal segretario comunale e i responsabili delle cinque aree del Comune.Tra le novità, Oltre ad aver colmato una lacuna di quasi due anni nella contrattazione sindacale, sono state istituite le progressioni economiche orizzontali e i “progetti obiettivo” coinvolgendo i dipendenti in ulteriori attività che contribuiranno al miglioramento dei servizi offerti al cittadino. Tra questi: la numerazione civica per le abitazioni ancora sprovviste, progetti di sicurezza stradale nelle scuole, informatizzazione dell’archivio comunale e di sepolture e concessioni cimiteriali, ricognizione del mercato settimanale.Un risultato importante, perché nel 2018 non si era provveduto a siglare il contratto decentrato, mentre nel 2017 non c’era stata convergenza tra sindacati e amministrazione.«Aver ripristinato i rapporti sindacali e soprattutto aver dato modo ai dipendenti comunali di poter crescere, sia dal punto di vista professionale che economico – spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli – è un segnale del riconoscimento di questa Amministrazione per il grande impegno profuso dai lavoratori al servizio della collettività. Nel contempo stiamo riorganizzando la macchina amministrativa, prevedendo l’indizione di nuovi concorsi per incrementare la pianta organica. Io e tutta l’amministrazione ringraziamo la sinergia creata tra segretario comunale, responsabili di area, sigle sindacali, rsu e tutti i dipendenti che ogni giorno si impegnano per la comunità, portando avanti grandi moli di lavoro e dimostrando spirito di servizio».