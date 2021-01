Serie D, altro rinvio per il Latina. Il Muravera ha più di tre giocatori positivi al Covid-19

Il 6 gennaio riparte il campionato di serie D, ma il Latina sarà costretto a saltare la seconda partita consecutiva. Dopo quella non disputata lo scorso 23 dicembre con l'Arzachena, i nerazzurri non partiranno per la Sardegna per sfidare il Muravera visto che la formazione sarda ha più di tre giocatori indisponibili causa positività al Covid-19. La società di casa ha informato i nerazzurri e fatto richiesta alla Lega Nazionale Dilettanti per il rinvio dei prossimi due match, compreso quello con la Vis Artena del turno successivo.

Il Latina, dunque, dovrà ancora attendere prima di tornare in campo, con l'auspicio che il Monterosi, ora in testa al girone G con due punti in più rispetto ai pontini, non ottenga una vittoria nella gara in esterna con l'Insieme Formia. Per la squadra di Scudieri appuntamento a domenica 10 gennaio per l'incontro del Francioni con l'Afragolese.

