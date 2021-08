Serie C: per il Latina calcio mercato no limits, presi due attaccanti

Venerdì 20 Agosto 2021, 17:16 - Ultimo aggiornamento: 17:18

Il mercato del Latina calcio non conosce sosta. Durante la settimana la società ha ufficializzato una serie di acquisti, tra cui quelli presentati oggi. Parliamo degli attaccanti Lorenzo Rosseti e Adama Sane. Il primo vanta un'esperienza importante in B tra Siena e Ascoli e nell'ultima stagione ha vinto il campionato di C con il Como. Il secondo, classe 2000, è stato due anni fa capocannoniere del torneo Primavera 2 con l'Hellas Verona. Intanto sono stati confermati Atiagli e Teraschi, due esterni su cui ha deciso di puntare il tecnico Di Donato.