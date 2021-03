Calcio a 5 femminile: la Vis Fondi sale in vetta alla classifica del girone C

Missione compiuta per la Vis Fondi, che nel recupero casalingo valido per la nona giornata di ritorno ha travolto con un eloquente 8-0 le romane della Brc salendo in vetta al girone C della serie A2 a pari merito - a 49 punti - con le capitoline della Best (che hanno però una gara in meno). Ancora travolgente è stato il laterale iberico Patricia Jornet Sanchez, autrice di una cinquina e leader dei cannonieri con 49 reti. Lo score è stato completato da Giulia Popolla, Arianna Pacchiarotti e dalla peruviana Astrid Paz. Domani 28 le rossoblu di Emilio Cibelli torneranno in campo nella terz'ultima giornata nell'insidiosa trasferta contro la Virtus Ciampino, quarta forza del torneo.

