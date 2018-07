Serie A2 e B maschile, ecco i calendari. Per Latina e Scauri debutto in trasferta

di Stefano Urgera

Sono usciti i calendari dei campionati nazionali del basket maschile. La Benacqusita Latina, nel girone Ovest dell'A2, ha un avvio terrificante. Subito in trasferta in Piemonte sul campo di Casal Monferrato, lo scorso anno finalista per salire in A1, poi tutto il gotha del suo gruppo. Dal nord al sud: trasferta ostica all'esordio pure per il Basket Scauri nel girone D della serie B. Si vola in Sicilia, a Palermo. Poi il cammino si farà più agevole per i biancazzurri. Tutto su Il Messaggero cartaceo e digital del 25 luglio.Clicca qui per il calendario completo