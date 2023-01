Picchiato e minacciato con una pistola: tre arresti per tentato omicidio e sequestro di persona

Tre persone sono state arrestate per tentato omicidio la sequestro di persona in concorso, violenza privata e minacce. I provvedimenti cautelari sono state eseguiti dai carabinieri della sezione operativa del Norm di Aprilia che hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Latina, due delle persone arrestate sono in carcere e una ai domiciliari.

Le indagini sono state avviate alla fine di ottobre quando la vittima ha denunciato di essere stato aggredito, picchiato fino a procurargli una serie di lesioni gravissime giudicate guardibili dal medici che lo hanno curato in oltre 40 giorno. L'uomo è stato sequestrato e portato in diversi luoghi, se mpre isolati , del territorio di Aprilia e anche in quello di Nettuno , tenunto costantemente sotto la minaccia di una pistola e picchiato con violenza alla testa, all'addome e in altre parti del corpo con una spranga. Ferite che avrebbero potuto portare alla morte della vittima colpita con incredibile ferocia.

Dopo mesi di indagini minuziose i militari hanno proceduto agli arresti e hanno individuato il veicolo utilizzato che nel frattempo è stato bruciato per cancellare le tracce del delitto.