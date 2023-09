Nuovo sequestro da 50 milioni di euro per l'imprenditore Luciano Iannotta

Nuova pesante confisca di beni per Luciano Iannotta, ex presidente provinciale di Confartigianato finito in carcere nel 2020 nell’ambito dell’operazione “Dirty Glass”. Questa mattina la Polizia di Stato, attraverso investigatori del Servizio Centrale Anticrimine e della Divisione Anticrimine della Questura di Latina, ha eseguito un provvedimento di confisca emesso, ai sensi della normativa antimafia, dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Roma, su proposta formulata dal Procuratore di quel Distretto congiuntamente al Questore della provincia di Latina.

Il provvedimento, che segue un analogo sequestro eseguito nel febbraio del 2022, riguarda beni, assetti societari e rapporti finanziari per un valore complessivamente stimato di circa 50 milioni di euro, riconducibili direttamente ovvero per il tramite di una folta schiera di prestanome all’imprenditore pontino.

Iannotta era stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Direzione distrettuale antimafia in quanto ritenuto responsabile, in concorso con altri, di calunnia, sostituzione di persona, bancarotta fraudolenta, trasferimento fraudolento di valori, sostituzione di persona, omessa dichiarazione ai fini delle imposte, corruzione, autoriciclaggio, ricettazione, sequestro di persona, detenzione abusiva e porto di arma comune da sparo, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio, favoreggiamento personale, truffa aggravata, turbata libertà degli incanti e estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Il processo a suo carico è in corso davanti al Tribunale di Latina.

Quell’inchiesta ha portato alla luce un vero e proprio “sistema”, ossia una fitta rete di relazioni incentrata sulla figura del proposto nella quale sono confluiti gli interessi sia della malavita pontina e campana sia dei rappresentanti delle pubbliche istituzioni infedeli. Un “sistema” caratterizzato da una spiccata pervasività in plurimi ambiti della società, nei vari settori economici, sportivi e delle istituzioni pubbliche e private, che ha permesso a Iannotta di accumulare un ingente patrimonio immobiliare e mobiliare.