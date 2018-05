Infedeltà patrimoniale, sequestro da 100.000 euro a carico di un imprenditore di Latina

LATINA - Infedeltà patrimoniale. E' il reato ipotizzato a carico di un imprenditore di Latina e di altre tre persone, indagate in un'inchiesta condotta dal sostituto procuratore Claudio De Lazzaro che ha portato ieri all'esecuzione di un provvedimento di sequestro per equivalente per 104mila euro e di un immobile di via degli Aurunci, a Latina. Al centro delle indagini della squadra mobile, diretta dal vicequestore Carmine Mosca, due società: la Latina Gestioni Immobiliari srl, nella cui compagine figurava il principale indagato, Mirko Temporin, e la Ginevra Service, di cui lo stesso Temporin risultava essere invece socio occulto.

Il meccanismo scoperto dagli investigatori è ben noto. La prima società veniva svuotata di beni immobili che venivano poi riacquistati dalla seconda, intestata a prestanome ma di fatto gestita dall'imprenditore, realizzando vantaggi economici. A denunciare i meccanismi delle compravendite immobiliari sospette era stato un ex socio della Latina Gestioni Immobiliari, di fatto danneggiata economicamente dalle operazioni illecite.



Gli elementi raccolti nel corso dell'indagine hanno portato il sostituto procuratore Claudio De Lazzaro a chiedere un sequestro preventivo per l'appartamento e per equivalente fino alla somma di 104.515 euro. Il provvedimento, firmato dal gip Giuseppe Cario, è stato eseguito dagli uomini della squadra mobile a carico di Miriko Temporin e di altre tre persone indagate: V.C., 43 anni, M.D.B., 41 anni, D.P, 44 anni, che avrebbero contribuito a realizzare l'illecito

