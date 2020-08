Carabinieri acquisiscono atti al Comune di Cisterna. I militari dell'Arma del reparto territoriale dei carabinieri di Aprilia, guidati dal capitano Carloni, sono stati ieri mattina negli uffici del palazzo comunale di via Zanella per acquisire degli atti utili ai militari per alcune indagini in corso. Il dato certo è che i carabinieri si siano fermati secondo piano del palazzo, dove si trovava la segreteria del sindaco (oggi trasferita a palazzo Caetani di piazza 19 Marzo) fino alle 11.30. I militari sarebbero stati presenti anche nell'ufficio del segretario generale di recente nomina. Lo staff del sindaco Mauro Carturan ha le bocche cucite: C'è il segreto professionale, dicono. Altri sostengono di non esserne a conoscenza. L'operazione dei militari di Aprilia riguarderebbe alcuni esposti alla Procura della Repubblica di Latina anche antecedenti all'insediamento del sindaco Mauro Carturan. Ma non è escluso che l'indagine possa riguardare più fronti. Sembrerebbe che i carabinieri abbiamo sequestrato tutti i decreti di nomina del sindaco, in particolare quelli sulle assunzioni dei dirigenti. Dunque tutti i decreti di nomina, articolo 90, firmati dal sindaco Carturan, sin dall'inizio del suo mandato sarebbero ora sotto la lente d'ingrandimento. Da escludere quindi ogni legame con gli esposti presentati in Procura dall'opposizione, come si vociferava ieri. Primo tra tutti quello sul Bilancio presentato dal Partito Democratico di Cisterna e il gruppo civico Innamorato-Melchionna. Si tratta di un ricorso al TAR contro il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato in Consiglio comunale. Errori grossolani, secondo la minoranza, altri molto gravi, sui quali i tre esponenti dell'opposizione consigliare non hanno soprasseduto. Si esclude quindi ogni riferimento alle iniziative dell'opposizione, il caso riguarderebbe unicamente i decreti del sindaco in carica.

«Non sono al corrente - dichiara il sindaco Carturan - del motivo di questa visita. Da parte mia comunque c'è massima disponibilità. Il mio ufficio è sempre aperto e a disposizione delle forze dell'ordine, come lo è sempre stato nei miei 30 anni di politica».

