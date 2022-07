Viale don Morosini, clochard allontanati dalla polizia locale ritornano il giorno dopo. Residenti esasperati

C'è andato anche il sindaco, Damiano Coletta, mercoledì sera. Ha incontrato i cittadini, insieme agli assessori al Welfare, Francesca Pierleoni, ai lavori pubblici, Pietro Caschera, all'Igiene urbana, Dario Bellini. In quattro, hanno illustrato le politiche per riqualificare viale Don Morosini, di fronte a cittadini ormai stanchi del degrado e della sporcizia, nei giardini centrali, dovuta soprattutto al permanere di persone senzatetto.

«È stato un confronto anche accalorato - ammette il primo cittadino in un post su Facebook - abbiamo illustrato il progetto di riqualificazione della passeggiata Pertini, che coinvolgerà i servizi sociali, per quanto riguarda le persone senza dimora che sostano lungo il viale, e i servizi decoro e igiene urbana per la cura della zona».

Ma secondo i residente e ancor più per i commercianti che operano in viale Don Morosini, il tempo è ormai scaduto. Ogni giorno si affacciano su un viale il cui giardino centrale, la passeggiata intitolata a Sandro Pertini, è un totale degrado.

«Hanno fatto l'operazione di Polizia locale, Pis e Abc mercoledì sera. Ora, nel pomeriggio di giovedì, i senzatetto sono già tornati - esordisce Attilio Avossa, orefice con la sua attività proprio lì davanti che per anni ha tentato di spronare il comune a trovare una soluzione - È una questione di igiene, urinano sugli alberi, davanti a tutti, sono ubriachi. Per questo abbiamo chiesto più volte gli interventi degli enti competenti. Non sono violenti. Ma così non si può continuare. C'è stato l'incontro con il sindaco, ha detto che hanno in programma di riqualificare, ma intanto qui non si pulisce mai».

Avossa spiega che «dal 1987 ho il mio negozio qui e mi dispiacerebbe spostarmi, ma le dico, ho clienti che fanno fatica a venire qui, perché hanno paura ad attraversare quei giardinetti. Chiediamo pulizia e decoro. Capisco che non si possano mandare via con la forza, ma sono già ubriachi alle 8, la via è abbandonata a se stessa. Il sindaco e gli assessori? Fa piacere che siano venuti, che si siano confrontati, ma basta con le parole, vogliamo vedere i fatti».

Avossa conclude che «con ogni probabilità, insieme a altri operatori della zona, raccoglieremo le firme e faremo un comitato. Così, parlando con una voce sola, ci faremo sentire dalle autorità».