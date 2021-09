Senza biglietto né mascherina sul bus, aggredisce controllore: denunciato

Sabato 11 Settembre 2021, 14:29

Non aveva mascherina né biglietto, quando il controllore è intervenuto ha reagito e lo ha picchiato. Un uomo di 60 anni è stato identificato e denunciato dalla Polizia, squadra volante della questura di Latina, per l' aggressione ai danni di un controllore del Cotral in servizio sulla tratta Latina - Anzio.

In particolare, si è accertato che nel pomeriggio di ieri - 10 settembre - l’uomo insieme alla sua compagna viaggiava a bordo di un autobus sprovvisto della mascherina di protezione e di biglietto. Un controllore salito a bordo notava i due e decideva di sanzionarli. Alla richiesta di lasciare il mezzo il 60enne aggrediva violentemente il pubblico ufficiale, colpendolo con pugni e morsi.

Gli uomini della Polizia lo hanno denunciato per violenza a pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.