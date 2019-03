In 2.500 sulla Semprevisa per rendere omaggio a Daniele Nardi

Circa 2.500 persone hanno partecipato all'escursione sulla Semprevisa in memoria di Daniele Nardi. Il gruppo, guidato da Daniele Prosperi, è partito da Bassiano lungo il sentiero che l'alpinista setino percorreva per allenarsi.



Sulla vetta della Semprevisa c'è stata una semplice ma toccante cerimonia con l'intervento dei sindaci di Sezze e Carpineto e del presidente del Consiglio comunale di Bassiano. Ma soprattutto con le parole toccanti del fratello minore di Daniele, Claudio. La cerimonia è proseguita a Campo Rosello, con il coro “in cantu” e gli interventi di amici e appassionati di alpinismo.



Alle 12 è stata svelata la targa in ricordo di Daniele sulla vetta della montagna (1.536 metri) in attesa che termini l'iter istituzionale intrapreso per l'intitolazione ufficiale all'alpinista scomparso.