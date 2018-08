"Semplicemente Dino", la personale dell'artista Catalano nella sua Sabaudia

di Rita Recchia

S’intitola “Semplicemente Dino” la mostra personale dell’artista pontino Dino Catalano in programma da domani fino al 15 agosto prossimi nelle sale espositive del museo Emilio Greco di Sabaudia. Ma non solo lì, perché alcuni amici di Dino, noto e molto apprezzato anche come orafo, hanno deciso di appoggiare l'iniziativa dando vita a una “mostra diffusa” e ospitando nei propri negozi le sue tele. Una mappa segnalerà gli esercizi commerciali che ospiteranno le opere di Dino Catalano, accompagnando il visitatore in una passeggiata, non soltanto artistica, nel centro storico della sua città d'origine. La mostra offrirà un excursus delle stagioni pittoriche dell'artista, esponendo alcune sue importanti opere realizzate in olio su tela e olio su legno anche di grande formato, che testimoniano il percorso di Catalano innamorato del colore, in continuo dialogo con il mondo che lo circonda. E' un'iniziativa delle associazioni culturali IngiarDino, Fial e l’Oasi dei Fiori con il patrocinio e il sostegno del Comune di Sabaudia e della Proloco. Inaugurazione domani 4 agosto alle ore 19 nella corte comunale, l'ingresso è gratuito.

