L'isola che non è: la foto scattata da Mondragone verso la provincia di Latina incuriosisce i social

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prospettiva e la posizione geografica possono creare curiose illusioni ottiche particolarmente curiose. È il caso di questa foto scattata nei giorni scorsi da Mondragone dal fotografo professionista Enzo Pinelli e postata sul suo profilo social che ha scatenato una discussione interessante, così alla domanda "Che isola è? Forse Ponza, Ventotene o Zannone?" si è scatenato un divertente scambio di opinioni: "Forse Ponza?" propone Giovanni, "Non dovrebbe essere Ventotene perché è più piatta" assicura Barbara, ma è sempre Ponza a essere la più gettonata. Meta di vip, artisti e scrittori e apprezzata e conosciuta in tutto il mondo.LA SOLUZIONEInfine la verità arriva da Antonello che sentenzia "Si tratta del promontorio del Circeo che in realtà da qui può sembrare un'isola". In effetti si tratta proprio del promontorio del Circeo, anche da oltre 100 chilometri di distanza, in una gioranta particolarmente tersa, si riconoscono benissimo le controverse antenne (che rovinano un po' la magia dello scatto) ma la conformazione molto pianeggiante della pianura pontina lo fanno sembrare effettivamente staccato dalla terraferma anche se così non è.Enzo Pinelli ha scattato questa foto con la sua Nikon d500, montando un "super-teleobiettivo" da 500mm che solitamente utilizza per la fotografia sportiva. "Qui siamo abituati a vedere Ischia e Procida, ma spostando lo sguardo si riesce a vedere anche se il Circeo, da oltre 100 km, si distingue bene anche a occhio nudo, ed è sempre un bel vedere" assicura il fotografo.