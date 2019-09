Semaforo rosso, 520 multe in un mese: installato il rilevatore e a Fondi è subito strage

Gli automobilisti parlano al telefono, rallentano agli stop come se fossero dei "dare precedenza", si mettono al volante dopo aver bevuto e superano i limiti quotidianamente ma, almeno, si fermano quando il semaforo è rosso?Anche la prima regola della circolazione, quella che si apprende all'asilo e che può causare incidenti dalle conseguenze drammatiche, sembra essere stata dimenticata dai più. Un fenomeno che, sicuramente, riguarda molte altre città ma a Fondi l'incidenza con cui viene commessa questa infrazione è stata calcolata dalla Polizia Municipale e i numeri che ne sono usciti sono tutt'altro che rassicuranti.

Il semaforo incriminato è quello di via Ponte Gagliardo: un semaforo fondamentale per la sicurezza stradale tant'è che, quando non era in funzione negli anni passati, ha assistito dall'alto a centinaia di incidenti.

La pericolosità della provinciale per Lenola, poi, è ben nota tanto da ispirare persino un consiglio comunale ad hoc nella località collinare.

Ebbene, ora che la segnaletica verticale luminosa è perfettamente funzionante e dotata di un dispositivo di rilevazione delle infrazioni, gli automobilisti non sembrano curarsene.

Ben 520 i conducenti che, in un solo mese, non si sono fermati con il rosso: ognuno dovrà pagare una multa da 167 euro.

Un importo che potrebbe diventare di 116 euro in caso di pagamento entro 5 giorni o di 330 euro per chi deciderà di metterla nel cassetto per oltre 60 giorni.

Ma non è tutto perché passare con il semaforo rosso corrisponde anche ad una detrazione di sei punti sulla patente con la sospensione della stessa per chi risulta recidivo nell'arco del biennio.

«Se non si rispettano più neppure i semafori - commenta preoccupato il comandante Acquaro - come si può pretendere che si riduca il numero dei sinistri. È un'infrazione gravissima e i numeri emersi ci hanno davvero sorpreso, in negativo naturalmente».

C'è da aspettarsi una vera e propria rivoluzione quando le multe cominceranno ad arrivare: assieme a chi ha intenzionalmente deciso di passare con il rosso c'è infatti anche chi, semplicemente, si è fermato oltre il limite previsto. Una distrazione che, però, secondo il codice della strada, è comunque molto grave.

Il dispositivo semaforico, poi, non perdona e superare la striscia bianca equivale ad essere immortalati e, naturalmente, a ricevere una multa. Leggi al proposito le regole sul giallo lampo.

Si parla in questo caso di un numero di infrazioni di percentuale ridottissima rispetto a chi, come accennato, ha deliberatamente deciso di ignorare il più importante dei segnali. E, facendo quattro calcoli, la Municipale avrà un bel po' di somme da reinvestire in attività di sicurezza stradale e viabilità. Anche se qualcuno, presumibilmente nullatenente, dovesse decidere di non pagare, la somma di incasso prevista è di oltre 80mila euro.

