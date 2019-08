Seconda edizione di "Acquanoir, il premio dell'inquietudine" a Gaeta e Castelforte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna domani, 7 agosto, e dopodomani a Gaeta e Suio Terme il riconoscimento "Acquanoir, il premio dell'inquietudine". Si tratta della seconda edizione dell'iniziativa organizzata dall'agenzia "Omicron" con il patrocinio dei Comuni di Gaeta e Castelforte.Il premio ruota intorno all'acqua del mare, del fiume, delle terme e «riconosce le capacità artistiche di chi nella saggistica, nella narrativa, nel teatro, nel giornalismo, nella musica ricava quel senso d’inquietudine e quello stato del desiderio che è proprio del genere più amato, il noir». Per questo «il nero si fonde col blu dell’acqua, involucro morbido della vita».A Gaeta mercoledì alle 19, presso Il Giardino di Serapo dell'ominimo hotel, verranno premiati Dante Ceccarini, Giovanni Garufi, Bozza, Enrico Luceri, Armando Palmegiani, Fabio Sanvitale, Luca Checchinato, Amalia Avvisati, Mimmo Battista, Angelo Cassoni.Giovedì alle 19.30 sulla terrazza delle Terme Sant’Egidio di Suio Terme verranno premiati Giuseppe Procaccini, Diego Zandel, Valentina Stredini, Pio Trippa, Paolo Sciortino, Christian Antonilli, Luca Martinelli, Simone Nardone, Tunuè, Hèrnan Migoya, Bartolomè Seguì, Angelo Ionta, Dario Di Mambro.Di seguito è possibile scaricare i profili completi di chi riceverà il riconoscimento.Entrambi gli incontri saranno moderati da Gian Luca Campagna.Quello di giovedì sarà preceduto, alle 18,30, dalla visita guidata presso il Museo "Linea Gustav Fronte Garigliano", in via Ortali a Castelforte.