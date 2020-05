Zio Gino il barbiere

La bicicletta parcheggiata fuori dalla porta della sua bottega, era il suo segno distintivo e faceva capire a tutti che “” era aperto. Con eleganza e discrezione se n’è andato nei giorni scorsi Gino Pannozzi, 90 anni festeggiati pochi mesi fa, che per una vita intera è stato lo storico punto di riferimento per il quartiere Le Capanne, zona centrale dellabassa. Giovane garzone fin da giovanissimo, Gino è stato un barbiere che ha attraversato quattro generazioni di clienti: per quasi 60 anni ha tenuto aperta la sua bottega tenendo in vita insieme al lui quel sentimento popolare e quell’antico profumo di mentolo che, di sera, come per magia fuoriusciva anche dalla sua serranda abbassata.«Papà non aveva la patente ma aveva girato comunque la provincia perché oltre a essere il barbiere “delle Capanne” era anche un grande appassionato di sport, era un dirigente delle storiche società pugilistiche del territorio, ma anche un super tifoso della squadra di calcio di Terracina, un personaggio che per decenni ha dispensato consigli ed era molto aperto all’accoglienza tanto che i ragazzi, anche gli extracomunitari del posto, si recavano da lui per ricevere informazioni in un quartiere che nel corso del tempo è cambiato molto diventando ormai un simbolo di integrazione - ricorda il figlio Cesare, insieme al fratello Angelo e ai tre nipoti Chiara, Ilaria e Pierluigi - Mamma Maria ci aveva lasciati nel 2002 e papà aveva comunque continuato a lavorare nella sua bottega che raggiungeva sempre in bicicletta: negli ultimi tempi però trascorreva le sue giornate affacciato alla finestra della sua casa di via San Rocco e in molti lo passavano a salutare per scambiare due parole con l’amico di sempre».Nel 2014lo scelse come uno dei tre protagonisti del suo progetto ‘Mestieri, vita e lavoro a Terracina’ un affresco che ha raccontato lo scorrere lento della giornata nel suo negozio. «Era un personaggio d’altri tempi, mi ha colpito la sua umanità perché Zio Gino era amato da tutti - assicura Corbi - durante le riprese mi ha raccontato come da piccolo si svegliava prestissimo, andava presso le botteghe dei barbieri a sistemare gli strumenti del mestiere, poi di corsa a scuola e dopo pranzo di nuovo a lavorare fino a sera». Un pezzo di storia di Terracina che se ne va e, insieme a lui, tanti ricordi, aneddoti e segreti.