Scuole a porte aperte: continuano gli Open Day negli istituti della città

Decidere in quale scuola iscriversi è una scelta importante che va ponderata con largo anticipo. Per questo anche le scuole di Aprilia aprono le porte agli studenti che vogliono conoscere le offerte formative e decidere il proprio percorso di studi per il prossimo anno scolastico 2023/2024. Sono infatti aperte le iscrizioni online, fino al 30 gennaio 2023, per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado, gli istituti professionali, i centri di formazione professionale e le scuole paritarie. Proprio gli Open Day offrono ai ragazzi l'opportunità di vedere da vicino le scuole, respirare l'atmosfera tra aule e laboratori, prendere confidenza con gli spazi e conoscere le proposte messe in campo di ciascun istituto. L’Istituto Antonio Gramsci annuncia nuove date per gli open day infanzia, primaria e secondaria. Due le novità di quest’anno per la scuola secondaria: le sezioni a tema, uniche sul territorio, una Inglese potenziato e l’altra Cl@asse 4.0. Nello specifico la classe di inglese potenziato prevede lo studio della lingua inglese per 5 ore settimanali, invece di tre; la Cl@asse 4.0 prevede invece l’introduzione di metodologie didattiche innovative, attive e inclusive in ambiente digitale.

Gli Open Day alla Gramsci si svolgeranno il 14 gennaio dalle 10:30 alle 12:30 per la Secondaria, il 14 gennaio ore 9-11 per l’infanzia mentre si sono già tenuti per la Primaria; il plesso in via dei Bersaglieri aprirà le porte il 18 gennaio alle ore 16.30. Durante queste giornate di Open Day per i ragazzi sarà possibile entrare in contatto diretto con gli ambienti e gli insegnanti delle loro future scuole mentre per gli istituti sarà l'occasione perfetta per illustrare al meglio i progetti innovativi, tecnologici e stimolanti che caratterizzano l'offerta formativa. Altri open day sono in programma all'istituto Carlo e Nello Rosselli il 14 gennaio dalle ore 9 alle 13, mentre l’istituto comprensivo Orzini zona Leda ha fissato un open day per il 14 gennaio alle ore 10 per la scuola dell’infanzia e primaria.