Le scuole di Latina maglia nera: solo 39 su 78 sono accessibili e sicure

Latina è 81esima, tra le province italiane, terzultima nel rapporto Ecosistema scuola di Legambiente. I dati sono relativi al solo Comune di Latina per l'anno 2017, spiegano da Legambiente e i lavori da fare sono tanti e necessari. Nel Lazio si è potuto analizzare nel dossier solo la posizione di tre province, Rieti, Frosinone e appunto Latina che fa registrare la performance peggiore dell'intero centro Italia. E' vero anche però che il Comune di Latina ha stanziato in questi ultimi mesi diverse centinaia di migliaia di euro per la messa a norma dei plessi, mentre la Provincia ha avuto accesso ai fondi regionali e del Miur per oltre 15 milioni di euro che verranno utilizzati proprio per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti superiori. I dati del solo Comune di Latina parlano chiaro: «Nessun edificio è costruito secondo i criteri della bioedilizia, nessuno con criterio antisismico, non vengono specificati gli edifici in possesso dei certificati di collaudo statico agibilità e prevenzione incendi».E ancora: «Solo 39 edifici su 78 hanno scale di sicurezza, porte antipanico e requisiti di accessibilità». Negli ultimi 5 anni sono stati solo il 12,6% gli interventi a fronte di una media nazionale quasi al 50%. L'assessore all'edilizia scolastica del Comune di Latina, Emilio Ranieri, già lo scorso mese aveva presentato i lavori da fare a strettissimo giro, quindi: ascensori, rifacimento di alcuni solai, rifacimento di alcune linee idriche, installazione di nuovi radiatori, impianti termici e nuove caldaie. Con i nuovi fondi, circa 510 mila euro a cui se ne aggiungono altri 150 mila, si interverrà sulla ristrutturazione della scuola Cena, sulla copertura della scuola di via Tasso e sulla impermeabilizzazione e il rifacimento della rete idrica della scuola di via Po. Il Comune dunque si sta impegnando affinché le cose cambino.Questa carenza è rafforzata dalle certificazioni carenti sul collaudo statico, agibilità e prevenzione incendi, ma anche in questo caso il Comune ha provveduto realizzando uno studio sui documenti da presentare per ogni plesso in modo da ottenere nel più breve tempo possibile le certificazioni da parte dei Vigili del fuoco.Ma questa 81esima posizione è dovuta anche alla raccolta differenziata che praticata solo per plastica, carta e toner senza specificare in quali scuole avvenga.Nelle gare di appalto delle mense scolastiche è previsto il biologico, ma la percentuale di bio nei pasti è del 15%,%, ma da gennaio a Latina la mesa sarà interamente bio e a chilometro zero e con un importante abbattimento della plastica, altro parametro che Legambiente analizza visto che al momento le stoviglie utilizzate sono monouso e in nessuna mensa viene somministrata acqua del rubinetto.A Latina sono solo 6 gli edifici con solare fotovoltaico e due con solare termico. Non risulta inoltre effettuato né il monitoraggio sulla presenza di amianto, né del radon.