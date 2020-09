Scuole, a Latina Scalo si lavora per rientrare lunedì. In via Quarto problemi per il passaggio degli alunni

Questa mattina il sindaco di Latina Damiano Coletta, insieme agli assessori Emilio Ranieri e Gianmarco Proietti e il direttore dei lavori hanno svolto un sopralluogo nel plesso della primaria Camillo Caetani di Latina Scalo accompagnati dalla dirigente scolastica Silvana Di Caterino e dal presidente del consiglio di istituto Mauro Anzalone per capire qual è la situazione dei lavori dopo il distaccamento di pezzi di intonaco da un cornicione pericolante. Tempo permettendo, lunedì si tornerà in classe. La ditta infatti ha lavorato ieri in alcuni bagni all’interno del plesso e oggi inizieranno a montare i ponteggi per lavorare all’esterno.

Qualche problema di tipo strutturale si è registrato oggi anche nella scuola di piazza Dante dove si è intasato un discendente a causa di un animale, i tecnici hanno provveduto a liberare il passaggio dell’acqua e fortunatamente questo non ha creato problemi con le lezioni. Qualche genitore invece lamenta un problema di tipo organizzativo per il passaggio degli alunni nella scuola di via Quarto che per entrare in classe devono passare, in queste giornate di pioggia, tra le pozzanghere.

