Latina, spostamenti sostenibili con “Annibale il serpente”: premiazione nelle scuole

Premiazione del concorso per le scuole “Un disegno per Annibale, il serpente sostenibile”. L'appuntamento, nell’ambito del progetto del Comune “Moovida - Prossima fermata: Latina Sostenibile”, si terrà lunedì 20 gennaio alle 10.30 presso la scuola primaria “G. Vico”, in via Bachelet 5 (I.C. Emma Castelnuovo).Il concorso ha avuto lo scopo di sensibilizzare bambini, genitori e insegnanti sull’importanza degli spostamenti sostenibili: a piedi, in bicicletta, con il trasporto pubblico o con il car pooling, nel percorso casa-scuola. Lunedì mattina sarà premiata la classe vincitrice, la IV B della scuola primaria S.G. Bosco, e verranno consegnati gli attestati di partecipazione alle quattro classi che si sono qualificate alla fase finale del concorso. In particolare si tratta delle seguenti classi e scuole: • classe III B - Scuola Primaria G. Vico; • classe IV A - Scuola Primaria Via Po; • classe IV C - Scuola Primaria Don Milani; • classi IV A e IV B - Scuola Primaria Borgo Podgora. Alla premiazione seguirà un piccolo spettacolo teatrale sulla mobilità sostenibile.