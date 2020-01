Scuola e sport, da Minturno a Fondi il progetto "Bimbinsegnanti in campo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

S’intitola “Bimbinsegnanti in campo…competenti si diventa!”. È il progetto triennale per la scuola dell’Infanzia, al quale partecipano 222 piccoli allievi e 28 docenti dell’Istituto comprensivo “Antonio Sebastiani” di Minturno-Spigno Saturnia.Il programma, di respiro nazionale, in linea con le direttive ministeriali, punta sulle attività psicomotorie. «Queste ultime – si legge in una nota della scuola guidata dalla dirigente Margherita Diana - coinvolgono tutte le aree della personalità, rappresentano il canale privilegiato per la realizzazione di una didattica indirizzata ai bambini di 3-5 anni, i quali pensano e identificano se stessi con il corpo. È possibile intervenire positivamente sullo sviluppo delle strutture cognitive e delle qualità psicomotorie, basi delle dinamiche dell’apprendimento».Incontri teorico-pratici, momenti di dialogo e di condivisione e laboratori caratterizzano il percorso formativo, coordinato nei plessi di Minturno e di Spigno Saturnia dalle insegnanti Marina Castelli, Raffaella Patrizio e Laura Vellucci. Al progetto, al momento attuato in 10 regioni italiane, prendono parte, nel Sud Pontino, anche gli Istituti comprensivi “Alfredo Aspri” di Fondi e “Dante Alighieri” di Formia.