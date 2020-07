© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è svolta ieri pomeriggio la riunione tra l'assessore Gianmarco Proietti, l'ufficio Manutenzione del Comune di Latina e i dirigenti degli istituti comprensivi per capire come adeguare le classi per il prossimo anno scolastico con l'emergenza Covid ancora in corso. Molti i dubbi sollevati.I dirigenti hanno portato tutti i documenti sulle problematiche di ogni istituto, pochi in realtà i lavori strutturali da eseguire, ma molto dubbi sul distanziamento: statico o dinamico? «Le cose cambiamo molto spiega l'assessore all'istruzione Gianmarco Proietti perché con il distanziamento statico bisognerà adeguare e comprare solo i banchi, con quello dinamico le cose si complicano perché il distanziamento di un metro deve essere mantenuto anche se un bambino si alza per andare in bagno. Proprio nel corso della riunione, il Ministero ha chiarito che il distanziamento deve essere statico. Un bella notizia, ovvio. Il problema è che gli aggiornamenti sono quotidiani e questo non aiuta il nostro lavoro».LE ISTANZETutte le istanze raccolte dai dirigenti, già ieri dunque sono cambiate. Quasi tutti gli Istituti comprensivi di Latina hanno la capienza per poter ospitare classi da 15 alunni e alcune le hanno già composte, come la Aldo Manuzio di Latina Scalo. Solo una scuola ha problemi di spazio, ma il Comune sta pensando di affittare una struttura vicina che ha già le potenzialità e le caratteristiche per ospitare alunni.LE RISORSEAltro aspetto è l'acquisto dei banchi singoli, sono circa 8 mila quelli da acquistare e 4 mila quelli da smaltire: «Al momento abbiamo a disposizione 670 mila euro per piccoli lavori edilizi come le porte antipanico e i cancelli per separare entrata e uscita, e anche per gli arredi, ma il Governo non ha ancora chiarito se li acquisteranno direttamente loro. Se così fosse e una risposta dovrebbe arrivare entro oggi comprarli ora significherebbe aver fatto un acquisto inutile. Inoltre ho intenzione di chiedere ulteriori fondi al Tavolo del patto Latina per Latina che però ci sarà lunedì, a questo si aggiunge la variazione di bilancio che potrebbe essere approvata martedì. I tempi sono stretti e abbiamo bisogno di risposte».I LAVORIAnche perché se i banchi fossero acquistati dal Governo, quei soldi potrebbero essere destinati all'edilizia. In questi giorni comunque sono partiti i primi lavori di manutenzione e verde che continueranno per tutta l'estate in modo da coprire tutti i plessi nel comune di Latina entro settembre.L'assessore Proietti ha incontrato anche il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Rocco Pinneri, e l'assessore alla Scuola della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, per arrivare a settembre organizzati e in grado di ospitare gli alunni in classe evitando di tornare alle video lezioni che hanno pesato sia sulle famiglie che sulla socialità, in particolare dei più piccoli.LA CONSULTA«La Consulta scolastica, che si è riunita nei giorni scorsi, ha preso visione del complesso lavoro svolto dai Servizi Pubblica istruzione, Partecipazione e Welfare per la costruzione di un Patto di Comunità, per arricchire l'offerta formativa territoriale e insieme lavorare garantendo il diritto all'educazione a ogni bambino, ragazzo e giovane della città», ha concluso Proietti.