Scuola senza fondamenta a Sperlonga, gli imprenditori si difendono ma la perizia li smentisce

Servizio completo sull'edizione cartacea e sul

Messaggero digital

© RIPRODUZIONE RISERVATA

l padre tace, il figlio parla, la difesa produce montagne di documenti che sono smentiti, però, dalla perizia della Procura.Nell’operazione “Tiberio bis” è il giorno degli interrogatori e mentre Pietro Ruggieri preferisce avvalersi della facoltà di non rispondere, il figlio Francesco per oltre un’ora risponde alle domande del giudice Giuseppe Cario. Ribadendo la sua totale estraneità ai fatti e la regolarità dei lavori svolti.I difensori in tal senso hanno depositato il collaudo e le certificazioni che anche il Comune di Sperlonga ha reso disponibili on line. Proprio dall’ente arriva la presa di posizione dell’assessore Stefano D’Arcangelo, secondo il quale l’inchiesta è praticamente una montatura. Il rappresentante dell’amministrazione Cusani si dice pronto a incontrare il ministro dell’istruzione Bussetti per non perdere il finanziamento ed è certo: «La scuola sarà ultimata come previsto entro il 23 dicembre». Sui social la “rivolta” dei cittadini, mentre in un’intercettazione rispunta Cusani: «Lui è la testa».