Scuola, la Provincia di Latina chiede di posticipare a dopo il Referendum l'inizio delle lezioni

Il presidente della Provincia di Latina, Carlo Medici, ha chiesto alla Regione Lazio di posticipate l’inizio dell’anno scolastico a dopo lo svolgimento delle operazioni di voto referendario previste per il 20 e 21 settembre prossimi visto che molti istituti scolastici saranno sede dei seggi elettorali. In una lettera, indirizzata all’assessore alla programmazione scolastica Claudio Di Berardino, Medici, parlando a nome dei sindaci della provincia pontina, spiega come la richiesta «non è dettata da ritardi dei lavori per l’adeguamento delle scuole che sono a buon punto, ma a una razionalizzazione delle risorse economiche. È del tutto inopportuno dover effettuare doppie e costosissime operazioni di sanificazione a pochi giorni dalla riapertura delle attività scolastiche. Chiediamo pertanto, il differimento dell’inizio delle attività scolastiche che, da quanto si apprende, è tema di decisione in altre regioni di Italia prime tra tutte Puglia e Campania che riapriranno il 24 settembre».

