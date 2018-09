Scuola-Lavoro, giornata di formazione, informazione e raccolta sangue all'Avis

Nell’ambito del progetto alternanza scuola- lavoro, venerdì 28 settembre Avis Comunale e Avis Provinciale Latina, in collaborazione con il corso di laurea in Scienze infermieristiche dell'Università "Sapienza" di Roma, polo di Latina, daranno l'avvio all'anno scolastico 2018/2019 realizzando una giornata d’informazione, formazione e raccolta del sangue aperta a tutti gli studenti del corso di laurea, agli amici e ai simpatizzanti.



Due le sedi in cui poter donare dalle 7.30 alle 11 , presso la sede comunale di Latina in Corso Matteotti e presso la sede comunale Latina Scalo in via Empedocle angolo via Gloria.



La cerimonia d'inizio anno scolastico si terrà presso la sala conferenze della sede Comunale di Latina.