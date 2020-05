© RIPRODUZIONE RISERVATA

I bambini sono sicuramente tra le categorie maggiormente penalizzate dal Coronavirus. Asili e nidi chiusi da oltre due mesi li hanno privati dell’ambiente scolastico e del contatto con coetanei e insegnanti oltre che creare difficoltà alle famiglie, costrette a riorganizzarsi di conseguenza. La questione è stata affrontata ieri dall’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Latina Gianmarco Proietti nella riunione in videoconferenza della Commissione Scuola.«Il Comune non ha alcuna intenzione di lasciare sole le famiglie durante l’estate – spiega l’assessore – e vorremmo costruire iniziative per la ricostruzione delle comunità scolastiche anche nei mesi estivi, insieme ai dirigenti scolastici e rispettando i criteri di sicurezza. Siamo stati tra i primi a percorrere la strada della rimodulazione del servizio per i nidi comunali e i privati in convenzione e per l’infanzia comunale, garantendo comunque un servizio ai bambini e alle famiglie e un’entrata ai privati e alla cooperativa». L’assessore annuncia inoltre di avere chiesto ai titolari dei nidi comunali e privati una proposta per l’estate alle porte in modo da riuscire a progettare iniziative secondo il principio di sussidiarietà, in attesa della ordinanza regionale mentre per settembre in Comune si sta ragionando con i dirigenti scolastici cercando di elaborare un percorso condiviso per la riapertura.«È stata inoltre attivata la procedura di organizzazione delle cedole elettroniche – prosegue Proietti – e non appena saranno pubblici gli esiti degli scrutini di fine anno, le cedole saranno disponibili per l’anno scolastico 2020/2021. Si è attivata la procedura online per la richiesta delle borse di studio e in 12 giorni abbiamo già ricevuto 224 richieste, segno che l’utilizzo intenso di appropriati strumenti smart avvicina il cittadino e abbatte le barriere della burocrazia. Infine abbiamo già organizzato il rimborso del credito mensa attuale. Il lavoro che stiamo portando avanti è sinergico e integrato perché oggi il diritto allo studio interpella quasi tutti i servizi comunali».