Dopo sei mesi oggi suonerà la prima campanella per il rientro in classe tanto atteso. E tante dovranno essere le accortezze da parte di tutti: personale Ata, docenti e alunni per permettere che l'anno trascorra in sicurezza. Non mancheranno probabilmente i problemi visto l'andamento in crescita della curva dei contagi, ma ora come ha sottolineato anche il sindaco di Latina Damiano Coletta è il momento di ripartire e bisogna farlo dalla scuola. A livello strutturale i lavori sono completati in quasi tutti i plessi, sia superiori che comprensivi. Mancano però ancora i banchi.Per gli istituti superiori, la Provincia ha provveduto a spostarli di scuola in scuola: «Ad esempio il liceo Grassi aveva a disposizione 100 banchi in più che abbiamo trasferito al Manzoni spiega il dirigente della Provincia Francesco Carissimo quindi abbiamo fatto da mediatori tra le varie scuole. Le altre si sono organizzate in attesa dell'arrivo di quelli singoli che dovranno arrivare entro la fine di ottobre in tutte le scuole d'Italia. Molti istituti comunque ne avevano già a disposizione.I LAVORIIn merito ai lavori invece quelli che dovevano essere realizzati con il contributo di un milione di euro sono terminati, così come le due aule in più che abbiamo realizzato al liceo Classico di Latina e i tramezzi da togliere in diversi plessi in tutta la provincia. Per gli altri inseriti nel finanziamento di oltre 30 milioni di euro siamo a buon punto. Al Vittorio Veneto siamo in dirittura d'arrivo per il completamento della palestra e del secondo piano, oltre che nei locali adiacenti alla palestra e il cortile che già ospitano una parte del Manzoni, circa 12 classi. Per gli studenti del Marconi invece, sono state liberate e ristrutturate 11 aule dell'Istituto Einaudi». Conclude: «Incrociando le dita, tutto è pronto per il rientro».A LATINAA Latina l'assessorato alle manutenzioni continua a lavorare costantemente con il Servizio Decoro e con l'Assessorato all'Istruzione. «La ditta lavora con circa 20 operai su più plessi e intanto stiamo attivando un nuovo appalto per 336 mila euro per il lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria ancora da svolgere», spiega l'assessore Emilio Ranieri. Da maggio sono stati completati i lavori di impermeabilizzazione di vari plessi scolastici, tra tutti la scuola Don Milani, e stanno partendo anche lavori per le sostituzioni di infissi.In cantiere ci sono poi «nuove via di fuga su vari plessi, sistemazione cancelli inutilizzati, demolizione di tramezzi, nuovo impianto autoclave a Borgo Isonzo, risanamento strutturale alla Goldoni e a Borgo Sabotino. Nel frattempo spiega Ranieri - sono stati già aggiudicati gli appalti per la conduzione degli impianti termici e per la loro manutenzione straordinaria, per gli impianti elettrici è in via di aggiudicazione un appalto con fondi ministeriali». I fondi del Miur e quelli del Patto LatinaxLatina saranno utilizzati per il consolidamento dei solai della scuola di Piazza Dante e interventi di manutenzione straordinaria in diverse scuole.