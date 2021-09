Inizia l'anno scolastico, i nuovi orari dei bus Cotral. Tutte le corse da e per Latina

Sabato 11 Settembre 2021, 08:58 - Ultimo aggiornamento: 08:59

Al via da lunedì 13 settembre l’orario scolastico dei bus extraurbani di Cotral. Il programma delle corse è stato modulato sulla base del doppio turno di ingresso a scuola - alle 8 e alle 9:40 - definito nelle scorse settimane ai tavoli coordinati dalle Prefetture del Lazio.

Partenze e arrivi da e per Latina sono consultabili qui oltre a essere disponibili sul sito web cotralspa.it e sull’App BusCotral.

«Anche quest’anno Cotral ha aggiudicato una gara in otto lotti, con un investimento complessivo di 7 milioni di euro, per i cosiddetti servizi integrativi che consentiranno di incrementare di 700 corse il servizio nella fascia oraria di ingresso e di uscita dalla scuole. Gli orari - si legge in una nota - saranno ulteriormente calibrati nel corso del mese di settembre sulla base del consolidamento dell’orario scolastico definitivo.