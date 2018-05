Fai Scuola, premio speciale Topolino alla prima B dell'Istituto Montessori di Terracina

LATINA - Concorso del Fai Scuola “Missione: paesaggio”, la classe vincitrice del Premio speciale Topolino è la prima B dell'Istituto comprensivo “Montessori” di Terracina, che ha lavorato sul Monumento naturale di Campo Soriano

La premiazione del concorso si è tenuta questa mattina presso Villa Necchi Campiglio a Milano, l'iniziativa ha coinvolto agli studenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado. I ragazzi – 826 classi iscritte con 402 lavori arrivati al FAI da tutta Italia - si sono cimentati nell’analisi dell’art. 9 della Costituzione, che promuove i principi fondamentali per la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, per creare elaborati artistici e creativi che potessero valorizzare i luoghi che li circondano, anche attraverso concrete proposte.



Dal 2009, il concorso FAI Scuola prevede anche il Premio Speciale Topolino, rivolto alle “Classi amiche del FAI”: la giuria, composta dai membri dello storico settimanale a fumetti edito da Panini Comics, ha scelto la 1B dell’Istituto comprensivo “Montessori” di Terracina, che ha lavorato sul Monumento naturale di Campo Soriano, una roccia di origine calcarea che suona. È stato realizzato un video con l’obiettivo di divulgare l’esistenza di questa “Roccia sonante” e di valorizzarla attraverso l’organizzazione di concerti e jam session. Il tema della “roccia sonante” fornirà lo spunto per la storia a fumetti che il settimanale pubblicherà il prossimo autunno, in occasione dell’avvio della nuova edizione del concorso Fai Scuola.

Nel corso della cerimonia di premiazione, inoltre, Caterina Giorgetti, disegnatrice Disney, ha illustrato tutti gli elaborati vincitori delle diverse categorie del concorso.





Luned├Č 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:42



