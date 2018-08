Scritte sbagliate al porto di Ponza, l'opposizione realizza una maglia

di Giovanni Del Giaccio

Da qualche tempo al porto di Ponza, per indicare l'imbarco e l'area parcheggi, ci sono a terra due scritte sgrammaticate. Un errore grossolano, in entrambi i casi, sulla sillabazione ovvero come andare a capo. Una cosa che si apprende alle scuole elementariSegnaletica orizzontale irrispettosa delle regole grammaticali e, ironia della sorte, su un'isola che ha come sindaco proprio un docente di italiano. Le immagini - che nel frattempo sono state rimosse dal Comune - hanno fatto il giro del web e sono diventate oggetto di una maglietta che questa mattina hanno indossato i consiglieri di opposizione.L'ex sindaco Piero Vigorelli, Franco Ambrosino (ex assessore ai lavori pubblici), Giuseppe Feola (ex assessore ai porti) e Maria Claudia Sandolo (consigliere comunale con la maggioranza Vigorelli e oggi all'opposizione) - tutti nella foto sotto - hanno indossato quella che hanno definito "una divisa" sostenendo che "talvolta si può anche sorridere invece di piangere..."Una maglia che davanti riporta la scritta, sbagliata, dell'imbarco e dietro quella del parcheggio.