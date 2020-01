Scritte contro il presidente del Latina Calcio 1932, usati i manifesti elettorali del 2011

Servizio completo sull'edizione cartacea e sul Messaggero Digital

Manifesti attaccati in diverse zone del centro, ma anche scritte con la vernice nera all'ingresso della Curva Nord dello stadio Francioni. La protesta dei tifosi contro il presidente della società Antonio Terracciano va avanti ormai da qualche giorno, anche se le motivazioni sono ignote ai più.La società, attraverso le parole del vice presidente Giuseppe D'Apuzzo, ha reagito in maniera sdegnata all'iniziativa dei tifosi: «Dietro a una mano insensata che ha agito c'è una regia occulta che combatteremo con tutte le nostre forze e andremo avanti sempre a testa alta come fatto in questi tre anni di Latina Calcio 1932».Niente firme sui manifesti, nessuna sigla di gruppi organizzati. Ma c'è un particolare che merita di essere evidenziato, un dettaglio non certo trascurabile. La carta utilizzata dai tifosi per realizzare i manifesti contro Terracciano è quella dei manifesti elettorali stampati per le elezioni comunali del 2011 a Latina. Sul retro si vede infatti il simbolo della lista del PDL - Popolo delle Libertà a sostegno del candidato a sindaco Giovanni Di Giorgi, che vinse quella tornata elettorale.Come mai, a distanza di nove anni, quei manifesti elettorali sono a disposizione di tifosi anonimi che imbrattano la città per contestare il presidente del Latina Calcio 1932? Dove sono stati custoditi i manifesti? Da chi e per conto di chi? Al momento le domande restano senza risposta, ma di certo le forze dell'ordine stanno lavorando per chiarire i contorni di questa vicenda.