Scritte anarchiche comparse nel centro di Latina

Nella notte, nel centro di Latina, sono comparse alcune scritte a favore di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto da 10 anni nel carcere di Sassari e in sciopero della fame da 100 giorni, per protestare contro il regime del 41bis che gli è stato inflitto.

Una scritta con vernice nera è comparsa in via Tito Speri, i carabinieri indagano sull'episodio, anche la Digos della Questura di Latina è stata informata. Altri simboli anarchici sono apparsi su alcuni muri del centro, in particolare nella zona di piazza Dante.