Scoppia lo pneumatico auto finisce fuori strada sulla Pontina ad Aprilia

di Raffaella Patricelli

Scoppia lo pneumatico e l'auto finisce fuori strada. Incidente oggi in tarda mattinata sulla Pontina all'altezza di Campoverde nella zona di Aprilia. Il sinistro si è verificato in direzione di Latina. 4 le persone ferite, per fortuna in modo lieve. Sul posto il 118 e la polizia stradale di Aprilia che ha eseguito i rilievi e tenuto sotto controllo la viabilità. Lunghe code si sono formate verso il capoluogo fino al primo pomeriggio.



«Invitiamo tutti gli automobilisti a controllare l’usura delle gomme delle auto – spiega il comandante della Stradale Massimiliano Corradini – con il caldo possono esplodere più facilmente».



Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:11



© RIPRODUZIONE RISERVATA