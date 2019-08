Scoperta villa romana con due scheletri nell'area di Satricum, a Latina

Un'ampia villa di età romana è stata scoperta nei pressi dell'antica città di Satricum, a Borgo Le Ferriere (Latina). La scoperta è avvenuta nell'ambito del programma di scavi e studi portato avanti dall'Università di Amsterdam da oltre quarant'anni e coordinato dalla professoressa Marjike Gnade in collaborazione con la Sovrintendenza e il Comune di Latina. I resti della struttura, riportati alla luce, includono diversi ambienti, con pavimentazioni in buono stato di conservazione, un tunnel e anche una tomba, in cui sono stati rinvenuti due scheletri. La datazione precisa è tuttora allo studio, ma la struttura appare di età romana, e quindi di molto successiva alla stessa Satricum. © RIPRODUZIONE RISERVATA