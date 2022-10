Scooter travolto dall'auto guidata da un anziano: ragazza ferita

Era in sella al suo scooter, quando è stata travolta dall’auto guidata da un 83enne. Un incidente che ha visto finire in ospedale una ventenne di Fondi, poi ricoverata all’ospedale di Terracina con una prognosi di un mese, salvo complicazioni.

Lo schianto in cui è rimasta ferita si è verificato intorno alle 10.30 di giovedì in uno dei principali snodi del centro urbano della città della Piana, lungo via Madonna delle Grazie, all’altezza dell’intersezione con via Friuli Venezia Giulia. Presa in carico dai sanitari della Croce Amica, la giovane è stata trasferita al “Fiorini” in codice rosso, con i primi esami che hanno evidenziato lesioni agli arti inferiori, in particolare a un femore.

L’esatta ricostruzione della dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della Tenenza locale, che oltre a curare i rilievi hanno gestito la viabilità. Non pochi, i disagi alla circolazione.