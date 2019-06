Scooter contro auto sulla Pontina: incidente a Terracina, muore uomo di Latina

Un uomo di 50 anni residente a Latina è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla Pontina, al confine tra Terracina e Sabaudia, all'altezza del chilometro 96 e 200.



Secondo una prima ricostruzione l'uomo era in sella a uno scooter e stava dirigendosi verso il capoluogo, quando per cause ancora da accertare si è scontrato con un'auto che stava uscendo dal parcheggio di un'attività commerciale. Vani i soccorsi per la vittima, l'uomo è deceduto sul colpo. La dinamica è al vaglio della Polizia stradale di Terracina.