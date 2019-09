Scooter contro auto: grave il centauro, portato in eliambulanza al Goretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grave incidente stradale stamane alle porte di Priverno tra uno scooter e un'auto. L'incidente si è verificato sulla strada che sale alla frazione di "Boschetto". Un cinquantenne del luogo alla guida di uno scooter - per cause ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul luogo con una pattuglia guidata dallo stesso luogotenente Saverio Guida e il sottufficiale Cerbona, dei vigili urbani guidati di sottufficiali Di Legge e De Nardis - è finito contro una Renault guidata da una ragazza che stava scendendo verso la cittadina. Nello schianto frontale il centauro è stato sbalzato dal sellino finendo sull'asfalto.Subito, la giovane conducente dell'auto si è prodigata per chiedere i soccorsi e per assistere il malcapitato fino all'arrivo dell'ambulanza del "118" proveniente dalla postazione privernate. I sanitari - dopo un primo esame del ferito che ha riportato gravi fratture - hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza, atterata dopo 20 minuti nei pressi del campo di calcio di Ceriara. Il ferito è stato così trasferito d'urgenza presso l'ospedale del capoluogo pontino.