Scontro tra auto e pullman del Cotral in centro a Latina

Incidente questa mattina all'incrocio tra la circonvallazione e via Marconi nel centro di Latina. Coinvolti un'auto e un pullman del Cotral. L'auto ha avuto la peggio. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi e la gestione della viabilità. Fino a quando non è stato spostato il pullman, il traffico tutto intorno a Palazzo M è andato in tilt. Sia l'auto che il pullman dovevano svoltare verso via Marconi e si sono urtati lungo le fiancate. Fortunatamente non ci sono stati feriti.