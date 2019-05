Incidente questa mattina in via Villafranca, a Latina. Due auto si sono scontrate all'altezza di un incrocio e i conducenti sono rimasti feriti, per fortuna non in modo grave. L'incidente è avvenuto in una zona particolarmente trafficata e in un'ora di punta per l'ingresso nelle scuole e negli uffici della zona, dove si sono creati notevoli disagi.



La dinamica è in fase di ricostruzione da parte della polizia locale, ma la causa sembra legata a una mancata precedenza.