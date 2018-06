Scontro sulla Pontina tra furgone e scooter, feriti due giovani, una è grave

di Raffaella Patricelli

Incidente questa mattina sulla Pontina, a Campoverde verso Roma. Due giovani di Aprilia sono rimasti feriti. Lo scontro è avvenuto tra un furgone e uno scooter. Sul due ruote si trovava una ragazza che è stata soccorsa dal 118 e trasferita in elicottero al San camillo di Roma. Le sue condizioni sono serie.



Meno gravi le ferite per il conducente dell’altro mezzo. Sul posto la polizia stradale di Aprilia. La Pontina è rimasta chiusa per 10 minuti per permettere le operazioni di soccorso. Ora il traffico sta tornando regolare.

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:34



