Scontro tra auto e furgone su via Capograssa: anziana ferita trasportata in ospedale

Un incidente stradale si è verificato questa mattina su via Capograssa, nel territorio di Borgo San Michele, a Latina. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, una donna anziana a bordo di una Toyota Yaris si è scontrata con un furgone Renalt per il trasporto di sangue ed organi, finito nel fosso adiacente la carreggiata.

Ad avere la peggio la signora a bordo della macchina, trasportata in codice giallo all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Sul posto, oltre ad un'ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale per effettuare i rilievi.